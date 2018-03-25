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Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие плода беременных женщин

Французские ученые Университета Сорбонна провели ряд экспериментов, доказав негативное влияние загрязненного воздуха на процесс формирования плода беременных женщин. Токсины воздействуют на щитовидную железу матери, вызывая нарушения внутриутробного развития ребенка.

Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие плода беременных женщин


Щитовидная железа человека чутко реагирует на повышенную концентрацию токсинов в воздухе, поэтому накопление вредных веществ провоцирует гормональный дисбаланс, который опасен для беременных женщин. Современные медикаменты позволяют снизить степень воздействия токсинов, однако полностью устранить вредное воздействие грязного воздуха невозможно.

Гормональные диспропорции у беременной женщины могут вызвать нарушения в развитии головного мозга плода. Отсюда - повышенный риск развития аутизма и прочих отклонений, уточняют исследователи.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:25
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