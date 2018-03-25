Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие плода беременных женщин

Щитовидная железа человека чутко реагирует на повышенную концентрацию токсинов в воздухе, поэтому накопление вредных веществ провоцирует гормональный дисбаланс, который опасен для беременных женщин. Современные медикаменты позволяют снизить степень воздействия токсинов, однако полностью устранить вредное воздействие грязного воздуха невозможно.Гормональные диспропорции у беременной женщины могут вызвать нарушения в развитии головного мозга плода. Отсюда - повышенный риск развития аутизма и прочих отклонений, уточняют исследователи.