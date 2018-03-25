Министерство культуры заявило о своем решении назначить худруком Женовача

Недавно Министерство культуры вынесло свое решение о назначении Сергея Женовача художественным руководителем. Как сообщают источники, в эту субботу о данном решении была проинформирована труппа Художественного театра Москвы. Юрий Кравец руководитель театра заявил, что не имеет понятия об информации СМИ про предложение артистам подписать письмо президенту для утверждения руководителем театра Константина Хабенского.