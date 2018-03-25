Умерла первая победительница конкурса Евровидение Ассия Лиз

Недавно появилась информация о кончине первой победительницы всемирно известного конкурса «Евровидение». Лиз Ассия прожила 94 года. Как сообщают источники, смерть наступила в больнице в Цюрихе. Стоит напомнить, что известность певице принесла песня «Refrain» в 1956 году на самом конкурсе.