Очень редкие кадры первых гастролей The Beatles были проданы за $357 тысяч
Редчайшие фотографии первых гастролей The Beatles продали на аукционе за $357 тысяч.
Коллекция составляет более 400 фотоснимков с самых первых гастролей группы еще в 1964 году. Дом аукциона Омега выставлял лот с 350$ тысяч, сообщают источники. Из 413 фотоснимков, проявленными были только 350. Хозяин такой коллекции-фотограф Майк Митчелл поделился информацией, что фотографии были сделаны им в 18-летнем возрасте, а после долго пылились в подвале дома.
Стоит отметить, что на аукционе был выставлен еще один лот, а именно автомобиль Джорджа Харрисона гитариста The Beatles.
Коллекция составляет более 400 фотоснимков с самых первых гастролей группы еще в 1964 году. Дом аукциона Омега выставлял лот с 350$ тысяч, сообщают источники. Из 413 фотоснимков, проявленными были только 350. Хозяин такой коллекции-фотограф Майк Митчелл поделился информацией, что фотографии были сделаны им в 18-летнем возрасте, а после долго пылились в подвале дома.
Стоит отметить, что на аукционе был выставлен еще один лот, а именно автомобиль Джорджа Харрисона гитариста The Beatles.