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Очень редкие кадры первых гастролей The Beatles были проданы за $357 тысяч

Редчайшие фотографии первых гастролей The Beatles продали на аукционе за $357 тысяч.

Очень редкие кадры первых гастролей The Beatles были проданы за $357 тысяч


Коллекция составляет более 400 фотоснимков с самых первых гастролей группы еще в 1964 году. Дом аукциона Омега выставлял лот с 350$ тысяч, сообщают источники. Из 413 фотоснимков, проявленными были только 350. Хозяин такой коллекции-фотограф Майк Митчелл поделился информацией, что фотографии были сделаны им в 18-летнем возрасте, а после долго пылились в подвале дома.

Стоит отметить, что на аукционе был выставлен еще один лот, а именно автомобиль Джорджа Харрисона гитариста The Beatles.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 07:35
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