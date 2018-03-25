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В Канаде был продан лотерейный билет с размером выигрыша в 12$ миллионов

В Канаде был разыгран джекпот лотереи с размером выигрыша в 12$ миллионов.

В Канаде был продан лотерейный билет с размером выигрыша в 12$ миллионов


Недавно в Канаде состоялся розыгрыш джек пота национальной лотереи, размер которой составляет более 12 миллионов долларов, сообщают источники. Организаторы поделились информацией, что счастливые номера выигрыша 7,12,15,23,35,43 и 49. Стоит добавить, что билет продали в Онтарио. Для получения выигранных денег необходимо предоставить счастливый билет, а также дать разрешение на объявление имени победителя обществу.
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В мире
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 02:05
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