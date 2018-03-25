В Канаде был продан лотерейный билет с размером выигрыша в 12$ миллионов

Недавно в Канаде состоялся розыгрыш джек пота национальной лотереи, размер которой составляет более 12 миллионов долларов, сообщают источники. Организаторы поделились информацией, что счастливые номера выигрыша 7,12,15,23,35,43 и 49. Стоит добавить, что билет продали в Онтарио. Для получения выигранных денег необходимо предоставить счастливый билет, а также дать разрешение на объявление имени победителя обществу.