Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов долларов
Учредители национальной лотереи Lotto Max в Канаде устроили розыгрыш джекпота, размер суммы которого составил 12 миллионов долларов США. Данная информация была предоставлена представителем ассоциации Atlantic Lottery, которая отвечает за организацию подобных розыгрышей по всей стране. Победителем розыгрыша стал канадец, сорвавший данный джек-пот.
В соответствии с официальной информацией, выигрышная комбинация имеет состав чисел – 7, 12, 15, 23, 35, 43, 49, а бонус-числом является 19. Организация билера прошла в Онтарио, но учредителям мероприятия имя и другая личная информация счастливчика, сорвавшего джек-пот, пока неизвестна. 780 тысяч долларов, «утешительный приз», в этот раз не достался никому.
Согласно установленным правилам национальной лотереи, чтобы получить законный выигрыш, победителю розыгрыша необходимо предъявить лишь сам билет. Имя обладателя счастливого билета при этом должны огласить публично.
В соответствии с официальной информацией, выигрышная комбинация имеет состав чисел – 7, 12, 15, 23, 35, 43, 49, а бонус-числом является 19. Организация билера прошла в Онтарио, но учредителям мероприятия имя и другая личная информация счастливчика, сорвавшего джек-пот, пока неизвестна. 780 тысяч долларов, «утешительный приз», в этот раз не достался никому.
Согласно установленным правилам национальной лотереи, чтобы получить законный выигрыш, победителю розыгрыша необходимо предъявить лишь сам билет. Имя обладателя счастливого билета при этом должны огласить публично.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:00