АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов долларов

Учредители национальной лотереи Lotto Max в Канаде устроили розыгрыш джекпота, размер суммы которого составил 12 миллионов долларов США. Данная информация была предоставлена представителем ассоциации Atlantic Lottery, которая отвечает за организацию подобных розыгрышей по всей стране. Победителем розыгрыша стал канадец, сорвавший данный джек-пот.

Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов долларов


В соответствии с официальной информацией, выигрышная комбинация имеет состав чисел – 7, 12, 15, 23, 35, 43, 49, а бонус-числом является 19. Организация билера прошла в Онтарио, но учредителям мероприятия имя и другая личная информация счастливчика, сорвавшего джек-пот, пока неизвестна. 780 тысяч долларов, «утешительный приз», в этот раз не достался никому.

Согласно установленным правилам национальной лотереи, чтобы получить законный выигрыш, победителю розыгрыша необходимо предъявить лишь сам билет. Имя обладателя счастливого билета при этом должны огласить публично.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей
Слухи и новости «Дома-2»: Лена Хромина больше не
Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом
В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой
Facebook тайно собирает данные звонков и
Ученые выделили регионы, которые может накрыть
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала
Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на
Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов
Рита Дакота рассказала поклонникам о своем
Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать
Девушка из Нижнего Новгорода в честь 30-летия
В продажу вышла материнская плата Supermicro
Певица Бейонсе порадовала поклонников благородным
ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию
Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода
ИИ Microsoft Bing смог угадать практически всех
Глюкоза посылает своим поклонникам в Instagram
Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей
В Челябинской области ученые нашли артефакты с
Телезрители уверены, что Илья Яббаров выбрал себе
Просмотреть все новости