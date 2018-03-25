Психологи: Смех снижает уровень стресса

Психологи доказали, что смех очень полезен для здоровья. Специалисты назвали пять причин, которые оказывают благотворное воздействие на организм человека. Первой причиной, по которой стоит чаще смеяться, - избавление организма от гормонов стресса. Естественный выброс эндорфинов при смехе делает человека счастливее без каких-либо моральных и физических затрат.Во-вторых, смех способствует увеличению производительности: рабочей, например, во время тренировки, а также снижает болезненные ощущения в тот момент, когда человек их испытывает, например, при головной боли.Третья причина кроется в укреплении отношений, потому как всем нравится быть рядом с веселым человеком. Те же гормоны счастья-эндорфины, посылают в мозг импульсы удовольствия и партнер становится почти незаменимым. То есть смех является важной составляющей крепких и счастливых взаимоотношений.На четвертом месте расположился эффект от смеха, стимулирующий запоминание. Если, например, в процессе обучения человек развеселится, информация усвоится и запомнится лучше, а также дольше сохранится. Материал изученного как-бы записывается на позитивную эмоцию и стимулирует к дальнейшему усвоению поступающей информации.Пятый эффект не менее важен всех вышеперечисленных. Смех снижает шансы заболеть. Это отличное профилактическое средство в борьбе с различными инфекциями и вирусами. Смех способен повысить уровень антител, которые призваны бороться с патогенными организмами.