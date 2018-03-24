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Месяц на стипендию в 1472 рубля прожил российский студент СПбГУ

Алексей Зырянов, студент СПбГУ провёл месячный эксперимент, пытаясь выжить на стипендию, составляющую 1 472 рубля. Питаясь примерно на 50 рублей в день, Алексей потерял в весе за месяц 5 килограммов.

Месяц на стипендию в 1472 рубля прожил российский студент СПбГУ


По совету однокурсников учащийся СПбГУ Алексей Зырянов провёл эксперимент. Целью практического исследования российского студента была проверка: сможет ли молодой растущий организм полноценно прожить месяц, тратя на питание лишь минимальную стипендию, составляющую менее 1,5 тысячи рублей?

Все денежные средства (полторы тысячи рублей) Алексей распределил на 30 дней – выходило примерно 50 рублей в сутки. Трёхразовое питание студента состояло из каш (гречки, овсянки и гороха), яиц, овощей (капуста), фруктов (10 бананов) и сладостей (3 шоколадки и три пачки козинаков). Как видим, мясных блюд «студенческая диета» Зырянова не предусматривала.
В результате эксперимента, родившегося в студенческой столовой, учащийся СПбГУ сумел продержаться «на капусте и тёмном шоколаде» целый месяц. Более того, у Зырянова остался от стипендии 1 рубль. Чего это стоило российскому студенту? К концу испытания Алексей весил… на пять кило меньше, чем до начала эксперимента.

Добавим, что стипендия получают лишь те российские студенты, кто сдаёт экзаменационные сессии на «хорошо» или «отлично».
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:00
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