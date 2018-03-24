Месяц на стипендию в 1472 рубля прожил российский студент СПбГУ
Алексей Зырянов, студент СПбГУ провёл месячный эксперимент, пытаясь выжить на стипендию, составляющую 1 472 рубля. Питаясь примерно на 50 рублей в день, Алексей потерял в весе за месяц 5 килограммов.
По совету однокурсников учащийся СПбГУ Алексей Зырянов провёл эксперимент. Целью практического исследования российского студента была проверка: сможет ли молодой растущий организм полноценно прожить месяц, тратя на питание лишь минимальную стипендию, составляющую менее 1,5 тысячи рублей?
Все денежные средства (полторы тысячи рублей) Алексей распределил на 30 дней – выходило примерно 50 рублей в сутки. Трёхразовое питание студента состояло из каш (гречки, овсянки и гороха), яиц, овощей (капуста), фруктов (10 бананов) и сладостей (3 шоколадки и три пачки козинаков). Как видим, мясных блюд «студенческая диета» Зырянова не предусматривала.
В результате эксперимента, родившегося в студенческой столовой, учащийся СПбГУ сумел продержаться «на капусте и тёмном шоколаде» целый месяц. Более того, у Зырянова остался от стипендии 1 рубль. Чего это стоило российскому студенту? К концу испытания Алексей весил… на пять кило меньше, чем до начала эксперимента.
Добавим, что стипендия получают лишь те российские студенты, кто сдаёт экзаменационные сессии на «хорошо» или «отлично».
По совету однокурсников учащийся СПбГУ Алексей Зырянов провёл эксперимент. Целью практического исследования российского студента была проверка: сможет ли молодой растущий организм полноценно прожить месяц, тратя на питание лишь минимальную стипендию, составляющую менее 1,5 тысячи рублей?
Все денежные средства (полторы тысячи рублей) Алексей распределил на 30 дней – выходило примерно 50 рублей в сутки. Трёхразовое питание студента состояло из каш (гречки, овсянки и гороха), яиц, овощей (капуста), фруктов (10 бананов) и сладостей (3 шоколадки и три пачки козинаков). Как видим, мясных блюд «студенческая диета» Зырянова не предусматривала.
В результате эксперимента, родившегося в студенческой столовой, учащийся СПбГУ сумел продержаться «на капусте и тёмном шоколаде» целый месяц. Более того, у Зырянова остался от стипендии 1 рубль. Чего это стоило российскому студенту? К концу испытания Алексей весил… на пять кило меньше, чем до начала эксперимента.
Добавим, что стипендия получают лишь те российские студенты, кто сдаёт экзаменационные сессии на «хорошо» или «отлично».
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:00