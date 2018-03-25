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В продажу вышла материнская плата Supermicro C7Z370-CG-IW для мини-систем

На рынке появилась новая материнская плата Supermicro C7Z370-CG-IW, которая предназначена для использования в компактных компьютерных системах. Так плата основывается на платформе Intel Z370 Express.

В продажу вышла материнская плата Supermicro C7Z370-CG-IW для мини-систем


В качестве центрального процессора может работать любой чип Intel Core восьмой генерации LGA 1151 с показателем TDP до 120 Вт. У пользователя будет возможность установить два модуля оперативной памяти типа DDR4-2666, суммарный объем которых может достигать 32 Гб. Что касается накопителей, то здесь имеет четыре интерфейса SATA 3.0 и вход М.2 для дисков типа SSD.

Плата также поддерживает работу дискретной графической системы благодаря разъему PCIe 3.0 x16. За звук отвечает кодек Realtek ALC1220, а за подключение к Интернет через кабель - модем Gigabit Ethernet. Можно выделить модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2.

Из внешних портов стоит указать комплект из четырех входов USB 3.0, один USB 3.1 Type-A и один USB 3.1 Type-C. Помимо этого имеется порт HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.

Цена материнской платы Supermicro C7Z370-CG-IW составляет примерно 250 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:50
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