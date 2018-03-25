ИИ Microsoft Bing смог угадать практически всех победителей премии Американской киноакадемии 2018
Технология ИИ назвала почти всех победителей очередной премии Американской киноакадемии 2018. Программе не хватило одного правильно указанного лауреата для полной победы.
Так Bing угадал победу Гэри Олдмана, который получил «Оскар» за роль Уинстона Черчилля. Помимо этого программа правильно указала лучший фильм, которым действительно оказалась картина «Форму воды».
С 56-процентной вероятностью Microsoft Bing назвал Френсис МакДорманд победительницей в списке претендентов на лучшую женскую роль. Также был правильно указан Сэм Рокуэлл, который стал лучшим актером второго плана.
ИИ правильно назвал победителей в таких номинациях как «лучшая женская роль», «лучшие визуальные эффекты», «лучший звуковой монтаж» и другие.
Одной ошибкой, которую допустил Microsoft Bing, является номинация лучшего документального фильма.
Известно, что при оценке вероятности того или иного исхода, ИИ опирался на мнения пользователей, а также изучение социальных и поисковых сетей.
Так Bing угадал победу Гэри Олдмана, который получил «Оскар» за роль Уинстона Черчилля. Помимо этого программа правильно указала лучший фильм, которым действительно оказалась картина «Форму воды».
С 56-процентной вероятностью Microsoft Bing назвал Френсис МакДорманд победительницей в списке претендентов на лучшую женскую роль. Также был правильно указан Сэм Рокуэлл, который стал лучшим актером второго плана.
ИИ правильно назвал победителей в таких номинациях как «лучшая женская роль», «лучшие визуальные эффекты», «лучший звуковой монтаж» и другие.
Одной ошибкой, которую допустил Microsoft Bing, является номинация лучшего документального фильма.
Известно, что при оценке вероятности того или иного исхода, ИИ опирался на мнения пользователей, а также изучение социальных и поисковых сетей.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:40