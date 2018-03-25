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Эксперты подсчитали реальную себестоимость смартфона Samsung Galaxy S9+

Представители IHS Markit подсчитали, что реальная себестоимость нового южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S9+ составляет 376 долларов. Стоит учитывать, что данный девайс является самым дорогим мобильным устройством бренда.

Эксперты подсчитали реальную себестоимость смартфона Samsung Galaxy S9+


Известно, что себестоимость какого-либо продукта можно составить путем складывания расходов на комплектующие, рекламу, реализацию и налоги. Стоимость, которую установили на рынке смартфонов за Samsung Galaxy S9+, составляет 839 долларов. Исходя из этого, было подсчитано, что чистая прибыль Samsung с продажи флагмана составляет 463 доллара.

В списке самых дорогих комплектующих оказались модули с камерами, а также технологии флеш-памяти NAND и DRAM. Камеры и некоторые компоненты обходятся производителю в 35 и 45 долларов. Цена SoC Snapdragon 845 с LTE CAT18 67 долларов. Цена матрицы Super AMOLED Quad HD+ составляет 79 долларов, поэтому данная деталь самая дорогая в Galaxy S9+.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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