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NASA показало остатки сверхновой, названной Туманность медузы

Туманность медуз официально известна как IC 443, но, исходя из исследований NASA, у нее есть некоторые неопределенные свойства гидрозоана, которые делают туманность похожей на медузу.

NASA показало остатки сверхновой, названной Туманность медузы


Что еще более интересно для космической медузы, так это процесс ее формирования через гигантский взрыв сверхновой, произошедший так давно, что свет взрыва впервые достиг Земли около 30 000 лет назад. Туманность Медузы составляет около 300 световых лет.

На фото видно красноватый цвет, но он приобретает немного больше цвета, если смотреть в оптическом объективе с широким полем:

NASA показало остатки сверхновой, названной Туманность медузы


Стоит также отметить, что в Медузе скрыто несколько космических странностей. За двумя яркими звездами Mu и Eta Geminorum по обе стороны от туманности также обнаруживается сильно намагниченная нейтронная звезда внутри газообразного мусора, что означает, что на этих фотографиях имеется чрезвычайно мощный пульсар.

Странным образом это придает ему нечто общее с другой туманностью, ориентированной на море, Крабовидной туманностью, которая также имеет собственную нейтронную звезду.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:55
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