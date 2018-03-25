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Представлены самые прочные смарт-часы Casio WSD-F20SC

Сегодня состоялась официальная презентация самых прочных смарт-часов Casio WSD-F20SC. Новинка получила операционную систему Wear OS, а также очень крепкий корпус.

Представлены самые прочные смарт-часы Casio WSD-F20SC


Стоит выделить 1,2-дюймовый циферблат стандарта IPS. Также внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100, который дополняется модулем оперативной памяти на 512 Мб и накопителем на 4 Гб.

В качестве дополнительных опций можно указать модем GPS. Данный модуль настроен на круглосуточную работу, при этом электроэнергия практически не потребляется. Помимо этого имеются опции Bluetooth и Wi-Fi. Специальное приложение Casio TOOL объединяет способно получать информацию со встроенного компаса, барометра, шагомера или калькулятора калорий.

Casio WSD-F20SC могут предоставлять информацию о времени захода и восхода солнца и даже демонстрировать график приливов и отливов. Таким образом, можно сказать, что данный девайс полностью подходит для активных людей.

Корпус выполнен по военному стандарту MIL-STD-810G из стали, а циферблат закрывает сапфировое стекло. За $600-800 часы выдержат удары, падения и погружения в воду.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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