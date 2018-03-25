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ЦБ: Каждый шестой российский банкомат не принимает новые деньги

ЦБ сообщил, что 15% российских банкоматов не принимают нововыпущенные банкноты. Также в этом «замечены» терминалы на железнодорожных станциях и в метрополитене. Центральный банк РФ надеется, что все банкоматы России смогут адаптироваться и выдавать/принимать новые купюры до конца весны текущего года.

ЦБ: Каждый шестой российский банкомат не принимает новые деньги


Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные в России, не принимает каждый шестой российский банкомат. ЦБ акцентирует внимание на том, что также «подозрительно относятся» к нововыпущенным банкнотам терминалы, установленные на железнодорожных вокзалах и станциях метрополитена. Ситуация, по сообщениям ЦБ, должна нормализоваться к концу апреля – началу июня 2018 года. Промсвязьбанк обещался наладить нормальную работу своих банкоматов до завершения марта 2018-го, Альфа-банку и ЮниКредит Банку потребуется для этого время до конца апреля текущего года. А ВТБ готов адаптировать своё банковское оборудование до июня сего года.

Добавим, что новые банкноты поступили в обращение на территории РФ полгода тому назад. Новинку не всегда принимали продавцы товара и те, кто оказывает услуги, особенно сильно это было заметно в регионах. Для популяризации новых денежных знаков Банк России даже выпустил ролик, в котором глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала россиян доверять новым купюрам и проверять их посредством электронного приложения.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:00
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