ЦБ: Каждый шестой российский банкомат не принимает новые деньги

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные в России, не принимает каждый шестой российский банкомат. ЦБ акцентирует внимание на том, что также «подозрительно относятся» к нововыпущенным банкнотам терминалы, установленные на железнодорожных вокзалах и станциях метрополитена. Ситуация, по сообщениям ЦБ, должна нормализоваться к концу апреля – началу июня 2018 года. Промсвязьбанк обещался наладить нормальную работу своих банкоматов до завершения марта 2018-го, Альфа-банку и ЮниКредит Банку потребуется для этого время до конца апреля текущего года. А ВТБ готов адаптировать своё банковское оборудование до июня сего года.Добавим, что новые банкноты поступили в обращение на территории РФ полгода тому назад. Новинку не всегда принимали продавцы товара и те, кто оказывает услуги, особенно сильно это было заметно в регионах. Для популяризации новых денежных знаков Банк России даже выпустил ролик, в котором глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала россиян доверять новым купюрам и проверять их посредством электронного приложения.