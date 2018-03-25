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Старший сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом

Поклонники Эвелины Блёданс не узнали её старшего сына. Николаю в прошлом году исполнилось 23 года. Блёданс ранее признавалась, что отношения с её старшим сыном не очень хорошие.

Старший сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом

Несколько лет назад молодой человек даже сказал, что хочет исчезнуть из жизни актрисы. Но сейчас в семье Эвелины, скорей всего, всё наладилось, так как, находясь в Израиле, артистка сделать совместный снимок с сыном, при этом обнародовала в социальной сети.

Для некоторых фанатов появление юноши в ленте с комментарием: «В Израиле с сыночком Колей», является неожиданностью. Некоторые поклонники даже не знали касательно его существования. Однако те, кто знал об этом, неоднозначно приняли перемены. Молодой человек показался подписчикам жизнерадостным панком.

Но никто не ожидал увидеть сына актрисы с зелёными волосами на голове. Фанаты также отметили, как сильно мать с сыном внешне и духовно похожи друг с другом.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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