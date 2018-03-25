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Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают из-за Apple

Все смартфоны в рамках любого рыночного сегмента подорожают вскоре вследствие стремления догнать, а также обойти iPhone X компании Apple.

Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают из-за Apple


Такой неутешительный вывод сделал Мин-Чи Куо, являющийся известным прогнозистом в мире гаджетов. Выводы специалиста базируются на тщательном многолетнем изучении рынка гаджетов в различных регионах планеты. Согласно убеждениям аналитика, iPhone X не будет иметь достойных соперников еще полтора года. В свою очередь производители смартфонов будут стараться на своих устройствах установить похожие идентификаторы Face ID - сканирования лица. Это приведет к удорожанию гаджетов от $70 до $100.

В настоящее время ряд компаний устанавливают такие функции на свои устройства разных линеек. Но они базируются на специальном ПО. Их легко обмануть, показав перед экраном фото владельца. Недостатком смартфонных идентификаторов является отказ работы в темноте. В iPhone X система Face ID работает безотказно в любых условиях.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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