В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра

Сообщается, что мужчина попал под подозрение с 2014 года. В полицию поступил сигнал о том, что неизвестный незаконно изготавливает и распространяет в интернете порнографические фильмы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, было заведено уголовное дело. При обыске квартиры задержанного найдены четыре телефона, три ноутбука, внешний диск HDD, видео- и фото техника.Изъятые улики, фото- и видеоматериалы правоохранители передали в Госуниверситет Санкт-Петербурга для экспертизы. Экспертами было установлено, что в изъятых материалах запечатлены изображения половых органов, а также сношений.На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.