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В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра

32-летнего уроженца Грузии задержала полиция в Невском районе в Санкт-Петербурге. По сообщению от АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на правоохранительные органы, подозреваемый снимал порно-фильмы, а затем выкладывал их на интернет сайте с сервером в США.

В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра


Сообщается, что мужчина попал под подозрение с 2014 года. В полицию поступил сигнал о том, что неизвестный незаконно изготавливает и распространяет в интернете порнографические фильмы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, было заведено уголовное дело. При обыске квартиры задержанного найдены четыре телефона, три ноутбука, внешний диск HDD, видео- и фото техника.

Изъятые улики, фото- и видеоматериалы правоохранители передали в Госуниверситет Санкт-Петербурга для экспертизы. Экспертами было установлено, что в изъятых материалах запечатлены изображения половых органов, а также сношений.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:50
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