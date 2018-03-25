В Пекине из-за загрязнения воздуха введён оранжевый уровень тревоги

Муниципальное бюро столицы Китая, курирующее вопросы защиты окружающей среды, сообщило о реакции городских властей на ухудшение состояния воздуха в Пекине. 26 марта мэрия приняла решение объявить «оранжевый» уровень тревоги в столице Поднебесной. Режим чрезвычайного положения продлится до 28 марта.Объявление «оранжевого» уровня влечёт за собой запрет на запуск фейерверков, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне, приостановку масштабных строительных работ и ограничения на прочие виды деятельности, которые могут оказывать негативное влияние на качество пекинского воздуха.Также подлежат отмене все запланированные вне стен учебных учреждений детские мероприятия, а пожилым жителям Пекина и тем, кто страдает заболеваниями сердца и дыхательной системы настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и квартиры в ближайшие дни.