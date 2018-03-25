На рынке труда появилась теперь вакансия «надсмотрщика за роботами»

Несмотря на популяризацию качеств самообучающегося ИИ, руководители технологических компаний на сегодняшний день столкнулись с рядом реальных проблем. Несмотря на совершенный алгоритм действий, роботы страдают в условиях мегаполиса «топографическим кретинизмом». Это касается устройств, которые призваны стать заменой курьерам. Абсурдность ситуации подтверждается реальной историей. Британский специалист Ривз, сокращённый несколько лет назад вследствие привлечения к доставке пиццы роботов, был через некоторое время опять принят в штат фирмы.Данный специалист теперь занимается присмотром за «умными» устройствами, непосредственно которые выходят на городские улицы. В свою очередь Ривз следит, чтобы подопечных никто не обижал. Также мужчина следит, чтобы люди не пугались продукта человеческого гения.