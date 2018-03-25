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На рынке труда появилась теперь вакансия «надсмотрщика за роботами»

Крупные технологические компании в настоящее время стали на работу нанимать надсмотрщиков за роботами.

На рынке труда появилась теперь вакансия «надсмотрщика за роботами»


Несмотря на популяризацию качеств самообучающегося ИИ, руководители технологических компаний на сегодняшний день столкнулись с рядом реальных проблем. Несмотря на совершенный алгоритм действий, роботы страдают в условиях мегаполиса «топографическим кретинизмом». Это касается устройств, которые призваны стать заменой курьерам. Абсурдность ситуации подтверждается реальной историей. Британский специалист Ривз, сокращённый несколько лет назад вследствие привлечения к доставке пиццы роботов, был через некоторое время опять принят в штат фирмы.

Данный специалист теперь занимается присмотром за «умными» устройствами, непосредственно которые выходят на городские улицы. В свою очередь Ривз следит, чтобы подопечных никто не обижал. Также мужчина следит, чтобы люди не пугались продукта человеческого гения.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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