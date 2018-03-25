Бейонсе порадовала поклонников нежным образом «хорошей девочки»

Бейонсе в своём микроблоге Instagram обнародовала целую серию публикаций в бледно-розовом наряде с рюшами. Фанаты отметили, что именно так должная выглядеть леди благородных кровей. Образ певицы дополнили стильные аксессуары. В тон принту на платье знаменитость подобрала пастельную сумочку с элегантным декором и туфли с открытым носком. Звезда подчеркнула свою кожу кофе с молоком, тёмной помадой, при этом рыжие волосы собрала в «мальвинку».Недавно поклонники активно обсуждали выход певицы на благотворительном аукционе в золотом платье. Данное мероприятие организовала мать артистки - Тина Ноулз. Вместе с Бейонсе аукцион посетил её супруг Дже Зи и дочка Бла Айва.