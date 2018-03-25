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Бейонсе порадовала поклонников нежным образом «хорошей девочки»

Популярная исполнительница песен Бейонсе смело может экспериментировать со стилем, при этом в любом из которых выглядит превосходно. В этот раз певица решила предстать в трогательном и нежном образе, который поклонники уже именовали как «а-ля хорошая девочка».

Бейонсе порадовала поклонников нежным образом «хорошей девочки»


Бейонсе в своём микроблоге Instagram обнародовала целую серию публикаций в бледно-розовом наряде с рюшами. Фанаты отметили, что именно так должная выглядеть леди благородных кровей. Образ певицы дополнили стильные аксессуары. В тон принту на платье знаменитость подобрала пастельную сумочку с элегантным декором и туфли с открытым носком. Звезда подчеркнула свою кожу кофе с молоком, тёмной помадой, при этом рыжие волосы собрала в «мальвинку».

Недавно поклонники активно обсуждали выход певицы на благотворительном аукционе в золотом платье. Данное мероприятие организовала мать артистки - Тина Ноулз. Вместе с Бейонсе аукцион посетил её супруг Дже Зи и дочка Бла Айва.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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