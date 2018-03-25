Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову

Недавно в соцсети появились публикации, на которых Ирина Розанова предстала перед фотокамерой в совершенно другом образе, чем вызвала восторг у своих многочисленных фанатов. Качественные изменения во внешнем виде актрисы связаны с регулярными уколами ботокса. Артистке пришлось прибегнуть к инъекциям красоты из-за роли в новом сериале. В данном фильме Розанова играет роль советского министра культуры - Екатерину Фурцеву.Сама знаменитость неоднократно для роли мучила себя голоданием, чтобы похудеть и держать себя в хорошей форме. По словам Ирины, только во время съёмок она без проблем могла держать свой вес под контролем.