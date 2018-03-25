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Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову

Ирина Розанова, являющаяся известной отечественной актрисой, шокировала своих многочисленных фанатов изменениями в своей внешности. Поклонники буквально не узнали пятидесятишестилетнюю артистку, которая «перевоплотилась» в молодую девушку.

Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову


Недавно в соцсети появились публикации, на которых Ирина Розанова предстала перед фотокамерой в совершенно другом образе, чем вызвала восторг у своих многочисленных фанатов. Качественные изменения во внешнем виде актрисы связаны с регулярными уколами ботокса. Артистке пришлось прибегнуть к инъекциям красоты из-за роли в новом сериале. В данном фильме Розанова играет роль советского министра культуры - Екатерину Фурцеву.

Сама знаменитость неоднократно для роли мучила себя голоданием, чтобы похудеть и держать себя в хорошей форме. По словам Ирины, только во время съёмок она без проблем могла держать свой вес под контролем.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
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