Сюжет самого страшного фильма ужасов “Вероника” был основан на реальных событиях

Здесь показана история Эстефании Гутьеррес Лазаро, умершей в 90-х годах при загадочных обстоятельствах. Она жила вместе с семьей в Мадриде, но бабушка перед кончиной прокляла своих родственников, пообещав им много страданий в будущем. Причины таких действий престарелой особы остались неизвестными, но внучка стала увлекаться спиритизмом и даже приобрела доску Уиджи, позволяющую общаться с духами. Родители были слишком заняты работой, не обратив внимания на подростка. Девочка вместе с одноклассницами решила провести сеанс в школьном подвале, чтобы поговорить с призраком погибшего друга, но учительница прервала ритуал.Тогда доска разлетелась на части, а девочка упала на пол без сознания, но из ее рта стал выходить дым. После такого события она стала одержимой и могла бросаться на людей, хотя медики не видели патологии в ее организме. Ночами темные силуэты появлялись в е спальне, после чего слышались разные звуки. Ситуация не изменилась после переезда испанцев в другой дом, а потом жертва спиритизма умерла от остановки сердца. Полиция своими глазами видела, как в комнате летали вещи, и темные отпечатки рук возникали на стенах.