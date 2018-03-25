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В Каталонии количество пострадавших в столкновениях с полицией достигло 35

Количество пострадавших в столкновениях с правоохранителями достигло 35. Сообщается, что акции протеста стартовали после того, как верховный судья суда в Испании предъявил обвинения 25 политикам Каталонии касательно референдума о независимости.

В Каталонии количество пострадавших в столкновениях с полицией достигло 35


Как стало известно, акции протеста стартовали вечером накануне того, как верховный судья в Испании Пабло Льярена вынес обвинения 25 политикам Каталонии в связи с проведением референдума. Арестовали пять политиков, в числе которых Жорди Туруль, кандидат на пост президента женералитета. Кроме того, были выданы международные ордера для ареста шести политиков, которые пребывают на данный момент за границей, среди них экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон.

По информации от СМИ, одна из акций протеста насчитывала около двух тысяч человек. Участники протеста пытались добраться до здания представительства правительства Испании в сообществе Каталония. Они начали бросать дымовые шашки, а также бутылки для того, чтобы прорваться через оцепление правоохранителей.

Сотрудникам полиции пришлось выстрелить холостыми патронами в воздух и применить дубинки. Информация поступила от РИА Новости.
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В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:00
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