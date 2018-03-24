Через 5 лет сервисы Apple станут популярнее iPhone

Последние смартфоны Apple разработчикам не принесли желаемый доход. Вследствие этого купертиновцы начали реализовывать запасной план, акцент сделав на сервисы. Приложения App Store, AppleCare, Apple Music, iTunes, Apple Pay ежедневно привлекают внимание множества пользователей, вследствие чего могут являться основным источником прибыли IT-компании. Стоит отметить, что программные обеспечения клиентов получают только благодаря iPhone, вследствие этого разработчикам предстоит продумать их дальнейшее продвижение без привязки к устройству, которое может через пару лет оказаться за «бортом».Самыми доходными продуктами американской корпорации Apple в следующую пятилетку стать могут платные подписки, а также устройства на подобие современных часов Apple Watch.