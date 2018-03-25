В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку после изгнания из дома снохой

Валентина Егорова является ветераном войны и труда, но после смерти супруга и наследника, родственница привела в дом нового мужчину. Он часто поднимал руку на пенсионерку, которая до сих пор не может попасть в родной дом, принадлежащий ей по праву.Сейчас она находится в квартире Зои Ашуровой, не понимающей, как люди могли так поступить с человеком. Пострадавшая особа писала заявление в полицию, однако сотрудники органов проигнорировали происшествие. Сейчас депутаты обратили внимание на сложившуюся ситуацию, и СК проведет расследование.