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В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку после изгнания из дома снохой

В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку, оказавшуюся в сложной ситуации. Сноха выгнала женщину из дома, после чего она несколько лет жила на улице.

Валентина Егорова является ветераном войны и труда, но после смерти супруга и наследника, родственница привела в дом нового мужчину. Он часто поднимал руку на пенсионерку, которая до сих пор не может попасть в родной дом, принадлежащий ей по праву.

В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку после изгнания из дома снохой


Сейчас она находится в квартире Зои Ашуровой, не понимающей, как люди могли так поступить с человеком. Пострадавшая особа писала заявление в полицию, однако сотрудники органов проигнорировали происшествие. Сейчас депутаты обратили внимание на сложившуюся ситуацию, и СК проведет расследование.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50
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