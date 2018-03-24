Телезрители считают, что Ольга Бузова самая добрая ведущая на «Доме-2»

Бузова практически не живет личной жизнью. Она постоянно переживает за участников «Дома-2», помогает им разобраться в проблемах, а также старается оказать поддержку тем, кто в этом нуждается. Поклонники шоу уверены, что звезда сильно изменилась за последнее время.Телезрители стали замечать, что все проблемы участников Ольга принимает близко к сердцу. Это отражается не только на ее лице, но и в поведении. Ведущая старается помочь всем, кто не может самостоятельно разобраться в своих отношениях.Так, Бузова поддержала Елену Хромину и разрешила ей отправиться на Сейшелы вместе с Саймоном Мардашиным. Этот поступок оценили многие фанаты «Дома-2». Не обошла Ольга вниманием и проблемы Давида Анташвили, убрав от него обеих новеньких участниц.В связи с этим зрители гадают, что послужило причиной такой заботы ведущей над участниками «Дома-2». Возможно, звезда просто влюбилась, поэтому теперь дарит свою любовь и внимание всем окружающим, или, наоборот, она старается оберегать всех, потому что сама одинока.