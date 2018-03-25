В рассекреченных файлах британской Минобороны есть данные о НЛО над Хартфордширом

Мужчина сам оказался невольным свидетелем события, когда был в отпуске и приехал сюда к своим друзьям. Внезапно люди заметили странные огни, которые стали выстраиваться в форму треугольника. Военный прекрасно знал астрономию, а потому не мог спутать НЛО с обычными земными явлениями.Внеземной корабль пришельцев излучал желтое и белое сияние, пока бесшумно двигался среди облаков. Затем он пропал с поля зрения землян, но после доклада вся информация хранилась в тайне, и только сейчас ее можно было озвучить людям.