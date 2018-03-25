Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут
Как стало известно, мультиплатформенный шутер, под названием Far Cry 5 пройти можно за десять минут. Данную информацию передали некоторые знающие геймеры.
Финальные титры в Far Cry 4 показывались непосредственно после начала геймплея. Стало известно, что если не опережать события, в итоге можно увидеть было альтернативную концовку. Главные герои в ней достигают мира, а также отправляются отдохнуть под музыку Should I Stay Or Should I Go. Подобное развитие обнаружили также в Far Cry 5. В этот раз требуется действовать наоборот, отказавшись подчиняться прямому приказу. Главный злодей игры Far Cry 5 появится в начале. История начинается с того, что герой с судебным приставом и шерифом приходят арестовать Иосифа Сида. Непосредственно от него нужно выполнить задуманное, надев наручники на Отца.
В случае приведения данного распоряжения в действие Хоуп ожидает долгая война. Двадцать седьмого марта Far Cry 5 появится на любой современной консоли.
Финальные титры в Far Cry 4 показывались непосредственно после начала геймплея. Стало известно, что если не опережать события, в итоге можно увидеть было альтернативную концовку. Главные герои в ней достигают мира, а также отправляются отдохнуть под музыку Should I Stay Or Should I Go. Подобное развитие обнаружили также в Far Cry 5. В этот раз требуется действовать наоборот, отказавшись подчиняться прямому приказу. Главный злодей игры Far Cry 5 появится в начале. История начинается с того, что герой с судебным приставом и шерифом приходят арестовать Иосифа Сида. Непосредственно от него нужно выполнить задуманное, надев наручники на Отца.
В случае приведения данного распоряжения в действие Хоуп ожидает долгая война. Двадцать седьмого марта Far Cry 5 появится на любой современной консоли.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50