АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут

Как стало известно, мультиплатформенный шутер, под названием Far Cry 5 пройти можно за десять минут. Данную информацию передали некоторые знающие геймеры.

Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут


Финальные титры в Far Cry 4 показывались непосредственно после начала геймплея. Стало известно, что если не опережать события, в итоге можно увидеть было альтернативную концовку. Главные герои в ней достигают мира, а также отправляются отдохнуть под музыку Should I Stay Or Should I Go. Подобное развитие обнаружили также в Far Cry 5. В этот раз требуется действовать наоборот, отказавшись подчиняться прямому приказу. Главный злодей игры Far Cry 5 появится в начале. История начинается с того, что герой с судебным приставом и шерифом приходят арестовать Иосифа Сида. Непосредственно от него нужно выполнить задуманное, надев наручники на Отца.



В случае приведения данного распоряжения в действие Хоуп ожидает долгая война. Двадцать седьмого марта Far Cry 5 появится на любой современной консоли.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии
Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену
В Волгограде 8-летняя девочка погибла от
Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в
Лолита рассказала о наркотической зависимости
Американка с пышными формами счастлива в браке с
Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках
Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают
С приходом весны Виктория Дайнеко захотела
Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным
В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра
США планируют перебросить на Украину миллионы
Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил
В Пекине из-за загрязнения воздуха введён
Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона
Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова
На рынке труда появилась теперь вакансия
В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ погибли
Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото
Артем Сорока понравился сразу двум участницам
Настасья Самбурская показала долгожданное фото в
Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала
Бейонсе порадовала поклонников нежным образом
Призраки не являются галлюцинациями и могут
Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову
В Каталонии количество пострадавших в
Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье
Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут
Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян
Apple для следующих версий iOS подготовила 13
Просмотреть все новости