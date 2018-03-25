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Ученые: Боли в коленях становятся виновниками появления депрессии у пожилых людей

Японские ученые провели ряд наблюдений за пожилыми людьми и выяснили, что боли в коленях становятся виновниками появления депрессии. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Работы в данном направлении проводились с 2005 г. Тогда добровольцы, страдающие от возрастного остеоартрита, не испытывали таких симптомов, но через несколько лет специалисты заметили негативные изменения. Оказалось, что 13% женщин и 10% мужчин испытали состояние тревожности и уныния.

Ученые: Боли в коленях становятся виновниками появления депрессии у пожилых людей


Болевые процессы усложняют движение и бытовые работы, а потому данная категория лиц подвержена проблемам с психикой. Ученые рекомендуют людям уделять время своим родственникам и уважать их возрастные особенности.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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