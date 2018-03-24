Коллеги по театру обвинили вдову Олега Табакова в деспотизме и злоупотреблении властью

Актер Владимир Стержаков, звезда сериалов «Маргоша» и Даша васильева», работает в этом же театре. Он подчеркивает, что Марину Зудина коллеги прозвали «мхатовской Салтычихой». Актриса считала, что может вмешиваться в распределение ролей между артистами, а также имеет право отчитывать коллег по цеху за какую-либо провинность. Так, благодаря подобному руководству, в театре процветает подхалимаж, стукачество и далеко не театральное лицемерие. Вдова Табакова зачастую делала выговор актерам за то, что те не посещали спектаклей в «Табакерке», чем, по ее мнению, огорчали Олега Павловича.Актриса, не пожелавшая раскрывать своего имени, тоже высказала несколько слов о Марине Зудиной. По словам женщины, все режиссеры, которые приглашались на просмотр актеров в театре, были обязаны предложить роль вдове Олега Павловича, а уже потом просматривать ее коллег. Она также добавила, что к преступлению приравнивалось пройти и не отвесить поклон Зудиной. Тот, кто на это решался, практически становился заклятым ее врагом. Актриса-аноним признается, что коллеги по цеху чувствовали себя крепостными.Вдова актера самая первая осматривала костюмерные. Наилучшие вещи забирала себе. Она не держала домработницу, поскольку всю домашнюю работу для нее выполнял техперсонал. На пластические операции руководительница также не тратила денег – хирургические процедуры ей делали бесплатно знакомые Олега Павловича в Екатеринбурге.