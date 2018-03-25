Елена Темникова раскрыла обман Ольги Серябкиной

Недовольство Темниковой вызвало несоответствие поступков и слов её «заклятой подруги» Серябкиной. Солистка коллектива SEREBRO недавно обнародовала в своём микроблоге Instagram трогательный пост, в котором написала, что ей не хватает её бывшей коллеги, которая ушла в «свободное плавание». Также Ольга пожелала Лене оставаться честной с собой, при этом двигаясь вперед не изменять своим принципам.Темникова с подписчиками певицы умилилась настолько «тёплыми» словами в свой адрес. Елена своё недоверие объясняет тем, что на одном из выступлений, Елена столкнулась с Ольгой за кулисами и с улыбкой поспешила её обнять, но Серябкина от неё отвернулась. Возмущенная звезда призывает фолловеров не повторять её ошибку - не верить Ольге, так как все слова певицы пропитаны ложью и лицемерием.