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Елена Темникова раскрыла обман Ольги Серябкиной

Лена Темникова рассказала о лживой натуре своей бывшей коллеги Ольги Серябкиной. Елена обвинила солистку музыкальной группы SEREBRO в лицемерии.

Елена Темникова раскрыла обман Ольги Серябкиной

Недовольство Темниковой вызвало несоответствие поступков и слов её «заклятой подруги» Серябкиной. Солистка коллектива SEREBRO недавно обнародовала в своём микроблоге Instagram трогательный пост, в котором написала, что ей не хватает её бывшей коллеги, которая ушла в «свободное плавание». Также Ольга пожелала Лене оставаться честной с собой, при этом двигаясь вперед не изменять своим принципам.

Темникова с подписчиками певицы умилилась настолько «тёплыми» словами в свой адрес. Елена своё недоверие объясняет тем, что на одном из выступлений, Елена столкнулась с Ольгой за кулисами и с улыбкой поспешила её обнять, но Серябкина от неё отвернулась. Возмущенная звезда призывает фолловеров не повторять её ошибку - не верить Ольге, так как все слова певицы пропитаны ложью и лицемерием.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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