Пользователи уверены, что Саше Черно и Иосифу Оганесяну еще рано думать о детях

Недавно Черно и Оганесян поразили поклонников своим заявлением о том, что они задумались о продолжении рода. Иосиф заявил, что хочет воспитать будущего наследника. По мнению парня, он и Саша готовы к такому ответственному шагу.Однако пользователи так не считают. Многих поразило такое заявление, так как ребята еще не сумели даже построить крепких и серьезных отношений, но зато уже намерены заводить ребенка. По мнению поклонников, Оганесян ничего не добился, чтобы воспитывать наследника.Да и Саша не похожа на примерную мать. Девушка не может разобраться со своими проблемами, но готова добавить себе еще одну, родив ребенка. В связи с этим пользователи считают, что пока пара не начнет менять свое поведение, им рано задумываться о детях.