Apple для следующих версий iOS подготовила 13 новых эмодзи

В интернете на днях появились изображения очередных смайликов. В них вошли сразу тринадцать эмодзи. Все смайлики в опубликованном наборе казались тематическими, изображая разные аспекты жизни людей, отличающихся ограниченными возможностями. В число новых эмодзи вошли изображения собак поводырей, разных кресел-каталок, смайлики, которые изображают разные части тела непосредственно в виде протезов. Такие новые эмодзи в распоряжение пользователей должны поступить с грядущими обновлениями ОС iOS.Официальными представителями компании Apple отмечается, что новые представленные смайлики позволят людям, имеющим ограниченные возможности, осуществлять более открытое общение непосредственно со своими знакомыми и близкими. Созданный для инвалидов список эмодзи, расширяться будет с новыми обновлениями ОС iOS.