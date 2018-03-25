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Apple для следующих версий iOS подготовила 13 новых эмодзи

Американская корпорация Apple создаёт новые различные эмодзи для последующих обновлений мобильной ОС iOS.

Apple для следующих версий iOS подготовила 13 новых эмодзи


В интернете на днях появились изображения очередных смайликов. В них вошли сразу тринадцать эмодзи. Все смайлики в опубликованном наборе казались тематическими, изображая разные аспекты жизни людей, отличающихся ограниченными возможностями. В число новых эмодзи вошли изображения собак поводырей, разных кресел-каталок, смайлики, которые изображают разные части тела непосредственно в виде протезов. Такие новые эмодзи в распоряжение пользователей должны поступить с грядущими обновлениями ОС iOS.

Официальными представителями компании Apple отмечается, что новые представленные смайлики позволят людям, имеющим ограниченные возможности, осуществлять более открытое общение непосредственно со своими знакомыми и близкими. Созданный для инвалидов список эмодзи, расширяться будет с новыми обновлениями ОС iOS.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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