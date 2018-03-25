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Остановивший драку толстый кот – «миротворец» покорил Сеть

В интернет-пространстве появилось забавное видео. Главными героями ролика стали домашние питомцы. Когда два белых кота уже готовы были начать драку, толстенный сибирский кот рухнул между соперниками и предотвратил жестокую схватку.

Остановивший драку толстый кот – «миротворец» покорил Сеть


Пользователи Сети с удовольствием просматривают и комментируют забавный видеоролик, появившийся на днях в интернете. На хоум-видео можно наблюдать, как два взрослых белых кота начинают выяснение отношений. Как и положено представителям семейства кошачьих, два домашних питомца шипят и угрожающе воют, глядя друг на друга злобными взглядами. Первая атака – и соперники отпрыгивают в стороны, однако вновь сходятся, чтобы продолжить беспощадную схватку.

Но тут в кадре появляется вальяжный и чрезмерно упитанный сибирский кот. Толстяк явно питает отвращение к дракам и поэтому для разрешения конфликта прибегает к неожиданному способу. «Миротворец» становиться между агрессивными животными и… внезапно падает на бок! Обескураженные соперники некоторое время рассматривают огромную миролюбивую тушу и забывают о своей неприязни. Под смех автора видео некогда непримиримые враги расходятся по разным комнатам, а «миротворец» лукаво поглядывает на человека, словно ожидая похвалы за свою сообразительность.
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 13:20
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