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Эмин Агаларов поблагодарил своих родных за поддержку после операции в Германии

Певец успешно перенес операцию в Германии и уже прилетел домой, опубликовав небольшое сообщение в Instagram. Эмин Агаларов поблагодарил своих родных за поддержку, так как они приехали в клинику, чтобы быть с ним рядом.

Медики сумели вылечить травму ноги звезды, после чего она сможет нормально функционировать. Пока Эмину Агаларову приходится передвигаться с помощью костылей, но эти неприятные моменты не помешали ему посетить Brand Awards. Там певец получил две награды, но также признался фанатам, как ценит любовь близких людей.

Эмин Агаларов поблагодарил своих родных за поддержку после операции в Германии


В трудные минуты рядом были его родители, а также сюда приехал друг Юсуф и возлюбленная Алена Гаврилова. Люди старались поднять настроение артисту, чтобы он не переживал во время курса лечения, показав ему свою искреннюю любовь.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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