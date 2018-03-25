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Катя Варнава призналась, почему до сих пор не замужем

Катя Варнава рассказала своим фанатам, почему она ещё не вышла замуж. В рамках Instagram юмористка обнародовала видео, объясняющее её одиночество.

Катя Варнава призналась, почему до сих пор не замужем


В своём микроблоге Instagram Варнава обнародовала новую видеозапись. Просмотрев данный ролик, подписчики артистки посмеялись от души. Под постом Катя шутливо пояснила, что выложенное видео объясняет отсутствие кольца на безымянном пальце и постоянного молодого человека в жизни юмористки.

На ролике запечатлён момент выступления актрисы на сцене, в котором она в миниатюре объясняла хирургу, для чего ей нужно отрезать безымянный палец. Доктор выразил своё недоумение по поводу запроса Кати, при этом пояснил, что этот палец можно отредактировать, придав нужную форму. Но юмористка настойчиво просила его удалить, потому что, вернувшись с отдыха, она увидела, что потеряла кольцо, которое ей подарил муж. Также то, что супруг ей этого не простит, а отрезанный палец может всё объяснить.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10
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