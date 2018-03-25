«Доктор Веб» в комментариях на YouTube обнаружил новый вирус

Этот вирус рассылается в видеохостинге YouTube в комментариях, а также поражает в основном устройства, которые оснащаются ОС Microsoft Windows. Такая вредоносная ссылка появляется непосредственно под видеороликами, которые рассказывают про способы ведения игр с применением определенных приложений. Данный троян маскируется под эти утилиты. В случае перехода по ссылке, происходит автоматическая загрузка вирусной программы, затем проникает в устройство через самораспаковывающийся архив RAR.Троян позволяет хакерам завладеть личным данным владельца устройства. Хакеры с его помощью могут завладеть учетными записям пользователя в соцсетях либо онлайн-сервисах. По словам специалистов, вредоносный вирус в Сеть проник одиннадцатого марта. Он в основном поражает устройства с Microsoft Windows.