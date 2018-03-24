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Роман Капаклы считает, что мир погряз во вранье и грязи

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы решил порассуждать на тему глобальной проблемы человечества.

На днях Роман решил поделиться своим мнением с подписчиками. Молодой человек написал небольшой пост-рассуждение, в котором рассказал, что все с каждым прожитым годом убеждается в том, что вокруг полно вранья и грязи.

Роман Капаклы считает, что мир погряз во вранье и грязи

Капаклы уверен, что это актуальная проблема всего мира, которая постоянно прогрессирует. Однако участник «Дома-2» отметил, что он может противостоять этой тенденции и не поддаваться ей.

Помогает ему в этом безразличное отношение к мнению окружающих. Роман признался, что как только ему стало все равно на то, какое впечатление он должен производить на остальных, оковы подобной грязи с него будто слетели.

Напоследок Капаклы посоветовал своим поклонникам быть свободными и не зависеть от чужого мнения, а также высказать свою точку зрения касаемо этого вопроса.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:27
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