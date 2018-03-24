Роман Капаклы считает, что мир погряз во вранье и грязи

На днях Роман решил поделиться своим мнением с подписчиками. Молодой человек написал небольшой пост-рассуждение, в котором рассказал, что все с каждым прожитым годом убеждается в том, что вокруг полно вранья и грязи.Капаклы уверен, что это актуальная проблема всего мира, которая постоянно прогрессирует. Однако участник «Дома-2» отметил, что он может противостоять этой тенденции и не поддаваться ей.Помогает ему в этом безразличное отношение к мнению окружающих. Роман признался, что как только ему стало все равно на то, какое впечатление он должен производить на остальных, оковы подобной грязи с него будто слетели.Напоследок Капаклы посоветовал своим поклонникам быть свободными и не зависеть от чужого мнения, а также высказать свою точку зрения касаемо этого вопроса.