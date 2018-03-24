Алена Водонаева рассказала поклонникам о своей первой любви

В своем Инстаграм теледива решила быть со своими подписчиками максимально откровенной. Не так давно она рассказала о своей первой влюблённости в ведущего музыкального телевизионного ток-шоу «Угадай мелодию» Валдиса Пельша.Как рассказала Алена, она «страдала» по своему кумиру в 12-летнем возрасте. Затем её внимание привлекли более молодые ребята из поп-группы «Иванушки International». Однако это не весь список её потаенных любовных желаний.Через некоторое время она представляла себя в паре с Джорджем Клуни. После знаменитого актера внимание уже студентки журналистского факультета Алены Водонаевой привлёк Найк Борзов.Также какое-то время телеведущая была ярой поклонницей Стаса Пьехи. Поделившись столь откровенной тайной, бывшая участница телепроекта «Дом-2» сообищла, что хотела бы, чтобы её фолловеры поделились и с ней своими тайными желаниями в отношении к знаменитостям.