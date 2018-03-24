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Алена Водонаева рассказала поклонникам о своей первой любви

Знаменитая телведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева поделилась с фанатами своими пикантными подробностями юной влюблённости к 50-летнему ведущему на российском телевидении.

Алена Водонаева рассказала поклонникам о своей первой любви

В своем Инстаграм теледива решила быть со своими подписчиками максимально откровенной. Не так давно она рассказала о своей первой влюблённости в ведущего музыкального телевизионного ток-шоу «Угадай мелодию» Валдиса Пельша.

Как рассказала Алена, она «страдала» по своему кумиру в 12-летнем возрасте. Затем её внимание привлекли более молодые ребята из поп-группы «Иванушки International». Однако это не весь список её потаенных любовных желаний.

Через некоторое время она представляла себя в паре с Джорджем Клуни. После знаменитого актера внимание уже студентки журналистского факультета Алены Водонаевой привлёк Найк Борзов.

Также какое-то время телеведущая была ярой поклонницей Стаса Пьехи. Поделившись столь откровенной тайной, бывшая участница телепроекта «Дом-2» сообищла, что хотела бы, чтобы её фолловеры поделились и с ней своими тайными желаниями в отношении к знаменитостям.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:26
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