АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000 долларов на криптокошельках в своих полотнах

Американский художник Энди Бауч на выставке в Лос-Анджелесе показал свои полотна, посвященные новой валюте. В них он зашифровал 10000 долларов на криптокошельках.

Автор создавал шедевры из Lego, так что ему потребовалось 100000 кубиков, чтобы создать 8 картин. В каждой из них есть точные ключи, а названия соответствуют валюте, имеющейся на изображениях. Также американец решил в подписях раскрыть секреты сумм, на которые были куплены новые деньги.

Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000 долларов на криптокошельках в своих полотнах


Он покупал биткоин за 40 долларов, потому что тогда эта валюта не пользовалась большим спросом. Сейчас цена за единицу колеблется до 20000 долларов, что также относится к другим аналогам. Пока посетители рассматривают картины и решают секреты их создателя.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости