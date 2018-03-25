Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000 долларов на криптокошельках в своих полотнах

Автор создавал шедевры из Lego, так что ему потребовалось 100000 кубиков, чтобы создать 8 картин. В каждой из них есть точные ключи, а названия соответствуют валюте, имеющейся на изображениях. Также американец решил в подписях раскрыть секреты сумм, на которые были куплены новые деньги.Он покупал биткоин за 40 долларов, потому что тогда эта валюта не пользовалась большим спросом. Сейчас цена за единицу колеблется до 20000 долларов, что также относится к другим аналогам. Пока посетители рассматривают картины и решают секреты их создателя.