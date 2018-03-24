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Младшая дочь Игоря Крутого повзрослела и превратилась в красавицу

Свежее фото супруги известного композитора Игоря Крутого Ольги привела поклонников в восторг. На нем женщина позирует перед объективом фотокамеры с младшей дочерью Александрой. Пользователи Сети отметили, что девочка повзрослела и превратилась в настоящую красавицу.

Младшая дочь Игоря Крутого повзрослела и превратилась в красавицу


14-летняя наследница Игоря Крутого ведет закрытую жизнь. Поклонники музыканта могут лишь в Сети наблюдать за тем, как девочка взрослеет. Публикация Ольги, где она позирует в компании младшей дочери, вызвала восторг среди интернет-пользователей. Подписчики поспешили оставить множество одобрительных отметок и восторженных комментариев под публикацией супруги Крутого. В частности, они отметили, что Александра повзрослела и превратилась в красавицу. Вниманием активные пользователи не обошли и саму Ольгу, оставив ей немало комплиментов. Стоит отметить, что Игорь Крутой, невзирая на плотный рабочий график, все свое свободное время посвящает дочери.

Что касается старшей наследницы продюсера Виктории, она стала некоторое время назад бьюти-блогером. Девушка снимает видеоролики, в которых делится с общественностью секретами красоты. Однако однажды Виктория подверглась критике из-за того, что сделала процедуру по восстановлению молодости ушей. Из-за массивных сережек у девушки изменилась форма мочек ушей. Потому она была вынуждена прибегнуть к помощи пластического хирурга.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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