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Зрители «Дома-2» уверены, что Антона Шоки нужно выгнать с проекта

Телезирители реалити-шоу «Дом-2» считают, что участника Антона Шоки необходимо отправить домой.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Шоки покинул «Дом-2» и отправился домой. Зрители проекта уверены, что благодаря его уходу на одного неуравновешенного и невоспитанного участника станет меньше.

Зрители «Дома-2» уверены, что Антона Шоки нужно выгнать с проекта

Поклонники считают, что Антон слишком нагло и требовательно ведет себя на проекте. Неосторожно сказанная реплика в адрес ведущей Ольге Орловой, неудачная попытка построить отношения с Марго Овсянниковой послужили складыванию негативного мнения зрителей о нем.

Ведь молодой человек, поддавшись краткосрочной популярности, возомнил из себя звезду, хотя на самом деле еще ничего не добился в жизни. Шоки считает, что ему все обязаны, так как он сирота, но при этом парень не научился нормально общаться с остальными участниками.

Телезрителям надоело выслушивать от Антона беспочвенные амбиции, поэтому многие считают, что было бы справедливым решением отправить парня домой.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:07
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