Зрители «Дома-2» уверены, что Антона Шоки нужно выгнать с проекта
Телезирители реалити-шоу «Дом-2» считают, что участника Антона Шоки необходимо отправить домой.
Недавно в Сети появились слухи о том, что Шоки покинул «Дом-2» и отправился домой. Зрители проекта уверены, что благодаря его уходу на одного неуравновешенного и невоспитанного участника станет меньше.
Поклонники считают, что Антон слишком нагло и требовательно ведет себя на проекте. Неосторожно сказанная реплика в адрес ведущей Ольге Орловой, неудачная попытка построить отношения с Марго Овсянниковой послужили складыванию негативного мнения зрителей о нем.
Ведь молодой человек, поддавшись краткосрочной популярности, возомнил из себя звезду, хотя на самом деле еще ничего не добился в жизни. Шоки считает, что ему все обязаны, так как он сирота, но при этом парень не научился нормально общаться с остальными участниками.
Телезрителям надоело выслушивать от Антона беспочвенные амбиции, поэтому многие считают, что было бы справедливым решением отправить парня домой.
Недавно в Сети появились слухи о том, что Шоки покинул «Дом-2» и отправился домой. Зрители проекта уверены, что благодаря его уходу на одного неуравновешенного и невоспитанного участника станет меньше.
Поклонники считают, что Антон слишком нагло и требовательно ведет себя на проекте. Неосторожно сказанная реплика в адрес ведущей Ольге Орловой, неудачная попытка построить отношения с Марго Овсянниковой послужили складыванию негативного мнения зрителей о нем.
Ведь молодой человек, поддавшись краткосрочной популярности, возомнил из себя звезду, хотя на самом деле еще ничего не добился в жизни. Шоки считает, что ему все обязаны, так как он сирота, но при этом парень не научился нормально общаться с остальными участниками.
Телезрителям надоело выслушивать от Антона беспочвенные амбиции, поэтому многие считают, что было бы справедливым решением отправить парня домой.