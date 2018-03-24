По слухам Лена Хромина обзавелась сильнейшим покровителем

Недавно в Сети появилась информация о том, что Хромина на самом деле не испытывает тех глубоких чувств к Саймону Марданшину, о которых так часто говорит. Несмотря на то, что девушка грозилась уйти вслед за парнем или покинуть проект, если у них ничего не получится, уход Елене в скором времени не грозит.За время нахождения на «Доме-2» Хромина успела познакомиться с Лерой Фрост, Лилией Четрару и другими участницами, благодаря которым нашла своего влиятельного покровителя. Поэтому ревность Саймона к Глебу Жемчугову всего лишь прикрытие истинного недовольства успехом и предприимчивостью Лены.Ведь девушка должна была под камерами вести себя скромно и послушно, однако теперь Хромина стала творить все, что захочет. Стало известно, что Лена за периметром ведет активную жизнь, поэтому и почувствовала уверенность в себе, так как не боится вылететь из проекта.