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По слухам Лена Хромина обзавелась сильнейшим покровителем

Участница шоу «Дом-2» Елена Хромина по неким источникам обзавелась богатым и влиятельным покровителем.

Недавно в Сети появилась информация о том, что Хромина на самом деле не испытывает тех глубоких чувств к Саймону Марданшину, о которых так часто говорит. Несмотря на то, что девушка грозилась уйти вслед за парнем или покинуть проект, если у них ничего не получится, уход Елене в скором времени не грозит.

По слухам Лена Хромина обзавелась сильнейшим покровителем

За время нахождения на «Доме-2» Хромина успела познакомиться с Лерой Фрост, Лилией Четрару и другими участницами, благодаря которым нашла своего влиятельного покровителя. Поэтому ревность Саймона к Глебу Жемчугову всего лишь прикрытие истинного недовольства успехом и предприимчивостью Лены.

Ведь девушка должна была под камерами вести себя скромно и послушно, однако теперь Хромина стала творить все, что захочет. Стало известно, что Лена за периметром ведет активную жизнь, поэтому и почувствовала уверенность в себе, так как не боится вылететь из проекта.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:52
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