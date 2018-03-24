«Настоящий мужчина» Павел Грудинин проиграл спор и сбрил усы
Российский политик Павел Грудинин сдержал свое обещание, данное в споре с журналистом Юрием Дудем: сбрить усы в том случае, если он не наберет более 15 % голосов на президентских выборах. В обратном случае, если бы проиграл Дудь, то последнему пришлось бы побриться налысо. Иосиф Пригожин назвал Грудинина «настоящим мужчиной» за то, что тот сдержал свое слово.
«Настоящий мужчина» политик Павел Грудинин заслуживает подобное звание, по мнению известного российского продюсера Иосифа Пригожина. Свое слово, данное им в споре с видеоблогером, он все-таки сдержал. Расстаться с густой растительностью на лице российскому политику пришлось из-за того, что необходимого количества голосов на выборах он так и не набрал. Юрий Дудь, принимавший также участие в споре, пока что никак не прокомментировал ответ Грудинина. В интервью с журналистом политик выразил уверенность в том, что имеет все шансы на 20 % голосов избирателей и не меньше. В итоге победу одержал видеоблогер.
Поклонники Иосифа Пригожина оставили неоднозначные комментарии в отношении поступка Грудинина. Сам же продюсер считает, что подобный поступок достоин уважения.
«Настоящий мужчина» политик Павел Грудинин заслуживает подобное звание, по мнению известного российского продюсера Иосифа Пригожина. Свое слово, данное им в споре с видеоблогером, он все-таки сдержал. Расстаться с густой растительностью на лице российскому политику пришлось из-за того, что необходимого количества голосов на выборах он так и не набрал. Юрий Дудь, принимавший также участие в споре, пока что никак не прокомментировал ответ Грудинина. В интервью с журналистом политик выразил уверенность в том, что имеет все шансы на 20 % голосов избирателей и не меньше. В итоге победу одержал видеоблогер.
Поклонники Иосифа Пригожина оставили неоднозначные комментарии в отношении поступка Грудинина. Сам же продюсер считает, что подобный поступок достоин уважения.