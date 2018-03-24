«Настоящий мужчина» Павел Грудинин проиграл спор и сбрил усы

«Настоящий мужчина» политик Павел Грудинин заслуживает подобное звание, по мнению известного российского продюсера Иосифа Пригожина. Свое слово, данное им в споре с видеоблогером, он все-таки сдержал. Расстаться с густой растительностью на лице российскому политику пришлось из-за того, что необходимого количества голосов на выборах он так и не набрал. Юрий Дудь, принимавший также участие в споре, пока что никак не прокомментировал ответ Грудинина. В интервью с журналистом политик выразил уверенность в том, что имеет все шансы на 20 % голосов избирателей и не меньше. В итоге победу одержал видеоблогер.Поклонники Иосифа Пригожина оставили неоднозначные комментарии в отношении поступка Грудинина. Сам же продюсер считает, что подобный поступок достоин уважения.