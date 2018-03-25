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Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой после пения на разогреве

Во время беседы с журналистами певец решил рассказать о своих отношениях с Примадонной. Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой после пения на разогреве, чтобы добиться признания зрителей.

После выступления в “Самоцветах” молодой исполнитель послушал совет друга, работавшего у звезды гитаристом. Он приехал в Кемерово, где проходили гастроли певицы, а дальше поселился в гостинице рядом с ее администратором Евгением Болиным. Тогда у пары не было отношений, но Алексею Глызину тоже понравилась Алла Пугачева, однако он решил уйти после слов Александра Буйнова.

Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой после пения на разогреве


Артист пригласил его в свою группу, отметив, что разогрев не принесет славы музыканту. Исполнительница позитивно отреагировала на решение коллеги, который потом долгое время работал в “Веселых ребятах”. Он до сих пор обижен на своего звездного друга Буйнова, не навестившего его в клинике во время болезни, но часто пересекается с ним во время мероприятий.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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