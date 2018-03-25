Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой после пения на разогреве

После выступления в “Самоцветах” молодой исполнитель послушал совет друга, работавшего у звезды гитаристом. Он приехал в Кемерово, где проходили гастроли певицы, а дальше поселился в гостинице рядом с ее администратором Евгением Болиным. Тогда у пары не было отношений, но Алексею Глызину тоже понравилась Алла Пугачева, однако он решил уйти после слов Александра Буйнова.Артист пригласил его в свою группу, отметив, что разогрев не принесет славы музыканту. Исполнительница позитивно отреагировала на решение коллеги, который потом долгое время работал в “Веселых ребятах”. Он до сих пор обижен на своего звездного друга Буйнова, не навестившего его в клинике во время болезни, но часто пересекается с ним во время мероприятий.