Viber не выполнит требование ФСБ касательно дешифровки переписки

Компания не планирует выполнять требования ФСБ, игнорирование которых послужило уже угрозой блокировки Telegram. По словам Шмилова, компания осуществляет работу с правоохранителями ряда государств, потому что эти мессенджера помогают полиции отслеживать, а также арестовать различных преступников. Невозможно предоставить ключи от дешифровки переписок, потому что на серверах фирмы они отсутствуют. Шмилов заявил, что в РФ за период существования программы, полиция несколько раз только обращалась за помощью к фирме. Потому что для предоставления данных касательно пользователя требуется предоставить специальный ордер.Компания не планирует противоречить своей политике конфиденциальности информации касательно пользователей.