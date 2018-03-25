Viber не выполнит требование ФСБ касательно дешифровки переписки
Майкл Шмилов, являющийся операционным управляющим Viber Media S.a.r.I., проинформировал, что компания уже готова сотрудничать с властями различных стран, однако не собирается предоставлять расшифровки переписок.
Компания не планирует выполнять требования ФСБ, игнорирование которых послужило уже угрозой блокировки Telegram. По словам Шмилова, компания осуществляет работу с правоохранителями ряда государств, потому что эти мессенджера помогают полиции отслеживать, а также арестовать различных преступников. Невозможно предоставить ключи от дешифровки переписок, потому что на серверах фирмы они отсутствуют. Шмилов заявил, что в РФ за период существования программы, полиция несколько раз только обращалась за помощью к фирме. Потому что для предоставления данных касательно пользователя требуется предоставить специальный ордер.
Компания не планирует противоречить своей политике конфиденциальности информации касательно пользователей.
Компания не планирует выполнять требования ФСБ, игнорирование которых послужило уже угрозой блокировки Telegram. По словам Шмилова, компания осуществляет работу с правоохранителями ряда государств, потому что эти мессенджера помогают полиции отслеживать, а также арестовать различных преступников. Невозможно предоставить ключи от дешифровки переписок, потому что на серверах фирмы они отсутствуют. Шмилов заявил, что в РФ за период существования программы, полиция несколько раз только обращалась за помощью к фирме. Потому что для предоставления данных касательно пользователя требуется предоставить специальный ордер.
Компания не планирует противоречить своей политике конфиденциальности информации касательно пользователей.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:10