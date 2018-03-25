Российский сегмент МКС оснастят независимой системой широкополосной связи
Стало известно, что на борту российского сегмента Международной космической станции будет установлена независимая система широкополосной связи. Отмечается, что ее внедрение планируют провести до конца текущего года.
Один из источников ракетно-космической отрасли утверждает, что в прошлом месяце российские космонавты уже установили специальную антенну, которая является частью будущей независимой системы связи.
Также известно, что новая система будет разработана российскими специалистами. В качестве устройств для передачи информации планируется использовать группу спутников «Луч-5». Стоит отметить, что подобный аппарат предназначен для коммуникации между пилотируемыми и автоматическими орбитальными модулями и наземными пунктами приема информации. При этом использовать их можно даже в условиях отсутствия радиовидимости.
Один из источников ракетно-космической отрасли утверждает, что в прошлом месяце российские космонавты уже установили специальную антенну, которая является частью будущей независимой системы связи.
Также известно, что новая система будет разработана российскими специалистами. В качестве устройств для передачи информации планируется использовать группу спутников «Луч-5». Стоит отметить, что подобный аппарат предназначен для коммуникации между пилотируемыми и автоматическими орбитальными модулями и наземными пунктами приема информации. При этом использовать их можно даже в условиях отсутствия радиовидимости.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00