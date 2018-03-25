Российский сегмент МКС оснастят независимой системой широкополосной связи

Один из источников ракетно-космической отрасли утверждает, что в прошлом месяце российские космонавты уже установили специальную антенну, которая является частью будущей независимой системы связи.Также известно, что новая система будет разработана российскими специалистами. В качестве устройств для передачи информации планируется использовать группу спутников «Луч-5». Стоит отметить, что подобный аппарат предназначен для коммуникации между пилотируемыми и автоматическими орбитальными модулями и наземными пунктами приема информации. При этом использовать их можно даже в условиях отсутствия радиовидимости.