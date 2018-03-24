Элина Камирен покорила своим образом на красной дорожке в Crocus City Hall

Камирен всегда отличилась отличным чувством стиля, благодаря которому обрела большое количество поклонников. Бывшая участница «Дома-2» после ухода с шоу продолжает находиться в центре светской тусовки.Недавно Элина посетила премию «Brand awards», которая проходила в Crocus City Hall. Звезда «Дома-2» для выхода в свет выбрала двойное платье, в дополнении к которому подобрала красные бархатные туфли.Подписчикам так понравился образ Камирен, что многие завалили звезду хвалебными комментариями. Некоторые из поклонников отметили, что Элина всегда угадывает будущие тренды, поэтому данный наряд скоро будет на пике популярности.