АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Элина Камирен покорила своим образом на красной дорожке в Crocus City Hall

Экс-участница известной телестройки «Дом-2» Элина Камирен поразила поклонников своим образом на красной дорожке в Crocus City Hall.

Камирен всегда отличилась отличным чувством стиля, благодаря которому обрела большое количество поклонников. Бывшая участница «Дома-2» после ухода с шоу продолжает находиться в центре светской тусовки.

Элина Камирен покорила своим образом на красной дорожке в Crocus City Hall

Недавно Элина посетила премию «Brand awards», которая проходила в Crocus City Hall. Звезда «Дома-2» для выхода в свет выбрала двойное платье, в дополнении к которому подобрала красные бархатные туфли.

Подписчикам так понравился образ Камирен, что многие завалили звезду хвалебными комментариями. Некоторые из поклонников отметили, что Элина всегда угадывает будущие тренды, поэтому данный наряд скоро будет на пике популярности.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу»
Samsung официально представила Galaxy J7 Prime 2
20 европейских стран собираются выслать
Роман Капаклы считает, что мир погряз во вранье и
Алена Водонаева рассказала поклонникам о своей
В Татарстане планируют запуск производства
Житель Вологограда после посещения супермаркета
Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты
Названа цена компактного кроссовера Ford Escape
Супруга Олега Газманова Марина сохраняет красоту
Зрители «Дома-2» уверены, что Антона Шоки нужно
Стивен Спилберг считает, что фильмы Netflix не
Huawei к продаже готовит бюджетную версию
По слухам Лена Хромина обзавелась сильнейшим
Ученые определили новые возможности клеточных
В Бразилии машина доктора Густаво Гомеса после
Николай Цискаридзе поведал необычную историю
Авиакомпания назвала причину, по которой Любовь
Жительница Ростова посетила внеземной город
Элина Камирен покорила своим образом на красной
Елена Воробей показала зажигательный танец
Обнажённая Анастасия Волочкова снова вышла за
Audi на рынок выведет в 2019 году «заряженную»
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Просмотреть все новости