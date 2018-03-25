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Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек

Британские СМИ сообщили, что принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек. Он решил показать, что остался с ними в хороших отношениях, несмотря на брак с Меган Маркл.

Невеста была не против решения избранника, хотя сама не хочет видеть на мероприятии своего бывшего супруга Тревора Энджелсона. Пара уже разослала приглашения гостям, получившим карточки с золотым текстом. На свадьбу придет певица Элли Голдинг, а также тут будут Челси Дэйви и Крессида Бонас. Девушки раньше встречались с членом королевской семьи, который имел много увлечений.

Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек


Пользователи сетей негативно отнеслись к желанию принца Гарри, отметив, что они не понимают такой дружбы. Все назвали Меган Маркл мудрой особой, не обращающей внимания на такие нюансы, хотя она тоже могла пригласить на свадьбу людей из своего окружения.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
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