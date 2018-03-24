Ученые определили новые возможности клеточных рецепторов

Владимир Катанаев заведует лабораторией ШБМ ДВФУ в направлении фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации. Как объяснил ученый, изучение актуальности связей между клетками основано на рецепторах, которые связанны с G-белками (GPCR). Они выступают в роли мишени для большей половины из всех существующих лекарственных препаратов. На этом и основана необходимость познания всего объема информации, которую получает клетка через подобные рецепторные связи.Эксперименты ученые проводили на основании применения воздействия на структуру клеток составами из различных концентраций химических сигналов, с фиксированием ответной их реакции. Как сообщает пресс-релиз редакции Planet Today, на основании анализа данных и моделирования, специалисты сделали вывод, что способности GPCR-рецепторов не ограничены передачей информации, измеряемой двумя битами, как считалось ранее, возможностей гораздо больше.Владимир Катанаев отметил, что данным открытием решаются давние биологические загадки, связанные с принципами передачи сигналов внутри леток. Результаты неоценимы для медицинских исследований в области разработки лекарств.