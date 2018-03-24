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Ученые определили новые возможности клеточных рецепторов

Данные получены в результате опытов над клетками, которые проводил Владимир Катанаев, ученый и представитель Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ), при участии колег специалистов из Швейцарии. В опытах использованы методы с применением компьютерного моделирования и научной биоинформатики. Подробная информация размещена в Nature Communications.

Владимир Катанаев заведует лабораторией ШБМ ДВФУ в направлении фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации. Как объяснил ученый, изучение актуальности связей между клетками основано на рецепторах, которые связанны с G-белками (GPCR). Они выступают в роли мишени для большей половины из всех существующих лекарственных препаратов. На этом и основана необходимость познания всего объема информации, которую получает клетка через подобные рецепторные связи.
Ученые определили новые возможности клеточных рецепторов


Эксперименты ученые проводили на основании применения воздействия на структуру клеток составами из различных концентраций химических сигналов, с фиксированием ответной их реакции. Как сообщает пресс-релиз редакции Planet Today, на основании анализа данных и моделирования, специалисты сделали вывод, что способности GPCR-рецепторов не ограничены передачей информации, измеряемой двумя битами, как считалось ранее, возможностей гораздо больше.

Владимир Катанаев отметил, что данным открытием решаются давние биологические загадки, связанные с принципами передачи сигналов внутри леток. Результаты неоценимы для медицинских исследований в области разработки лекарств.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:50
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